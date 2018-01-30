‘Ayda bin aile’de uzlaştılar

ALMANYA’da Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar mülteciler için aile birleşimi konusunda nihayet uzlaşma sağladı. Müzakereler aile birleşiminde tıkanmıştı. Büyük koalisyon mart ortasına kadar ertelenen mültecilerin yakınları için aile birleşimini 31 Temmuz 2018’e kadar uzattı. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren ayda bin aile birleşimine izin verilecek. Ayda binin üzerinde aile birleşimine izin verilmeyecek. Üzerinde uzlaşma sağlanan ortak taslak perşembe günü Federal Meclis oturumunda oylanacak.

Koalisyon müzakerelerinde mültecilerin aile birleşimi konusunda sert tartışmalar çıkmış ve günlerdir süren görüşmelere rağmen bir uzlaşma sağlanamamıştı. Hıristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat parti Grup Başkanlarının son anda ayda bin kontenjan üzerinde uzlaştığı bildirildi.