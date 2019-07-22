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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.07.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 milyon dolara satıldı

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Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 milyon dolara satıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara (yaklaşık 10 milyon TL) satın alındı.

Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.

Bugüne kadar korunan 3 orijinal kaset toplam 2,5 saatlik görüntüden oluşuyor.

Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor. Görüntülerin bulunduğu kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle birlikte 217 dolar 77 sente satılmıştı.

NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.

Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.

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