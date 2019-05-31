Avusturya’ya ilk kadın başbakan
Avusturya’da siyasi krizin ardından hükümetin düşmesiyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein geçici bir süre için başbakanlık görevine getirildi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından atanan Bierlein, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Bierlein, eylülde yapılacak erken seçimlere kadar görevde kalacak. Avusturya’da geçen hafta aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin 2017’de bir Rus yatırımcıyla genel seçimlerde ‘partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde’ ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı. Başbakan Sebastian Kurz’un güvenoyu alamaması üzerine erken seçim kararı alınmıştı.
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