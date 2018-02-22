Avusturya’dan Macaristan’a nükleer dava

ÇEVRE ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Paks bölgesinde faaliyet gösteren nükleer enerji santralinin iki reaktör daha eklenerek büyütülmesinin durdurulması için Avrupa Adalet Divanı’na başvurulduğu duyuruldu.

Avusturya’nın her zaman nükleer enerji karşıtı olduğu vurgulanan açıklamada, Çevre ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger’in de ifadelerine yer verildi.

Köstinger, bu davanın Avrupa’da kalıcı ve güvenli enerji üretimi için önemli bir adım olduğunun altını çizerek, “Avrupa’da nükleer enerjiye izin verilemez. Bu tutumumuzda hiçbir şekilde yumuşama olmayacaktır” dedi.

Bu yılın başında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Macaristan’ın AB yardımlarıyla Paks nükleer santralinin büyütülmesine yeşil ışık yakılmış, bunun üzerine Avusturya konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.