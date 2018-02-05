Avusturya’daki burka cezalarını ödedi

Fransa’dan Avusturya’ya giden Nekkaz, Başbakanlık binası önünde yaptığı açıklamada, burka yasağının başlamasının ardından ülkede kendisiyle farklı kişilere kesilen 10 cezanın makbuzlarını ve paraları gazetecilere gösterdi. Cezaların hepsini kendisinin ödeyeceğini belirten Nekkaz, yasakla ilgili Başbakan Sebastian Kurz’la görüşmek istedi. Ancak bunun için gerekli izni alamadı. Kurz’a mektup yazacağını belirten Nekkaz, “Kendisiyle ülkede yaşayan Müslümanların durumu hakkında görüşmek istediğimi ileteceğim ve bunu her ay düzenli olarak yapacağım. Benim zamanım var” dedi.

Nekkaz, Kurz’un kendisiyle konuşacağına inancını vurgulayarak, Avrupa’da farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan sorunların yalnız diyalogla çözülebileceğini, aksi takdirde bu durumun Avrupa’nın geleceği açısından büyük bir sorun teşkil edeceğini kaydetti. Nekkaz, açıklamanın ardından bankaya giderek cezaları ödedi.

MASKEYLE DOLAŞMIŞTI

Avusturya’da geçen yılın ekim ayında başta Müslümanlar olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin tepkisine neden olan kamuya açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan düzenleme, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) koalisyonu tarafından uyum paketi kapsamında yürürlüğe girmişti. Avusturya’da, burka yasağına uymayanlara 50 euro ceza kesiliyor.

Nekkaz, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra protesto amacıyla yüzünü maskeyle kapatarak ülkeye girmiş, bu nedenle de kendisine burka yasağını da içeren uyum yasasına muhalefetten 50 euro cezası kesilmişti.