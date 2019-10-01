Avusturya’da Yeşillerle koalisyona doğru
AVUSTURYA’da pazar günü düzenlenen seçimin açık ara galibi Sebastian Kurz (33), yeni hükümeti kurmak için tüm partilerle görüşeceğini açıkladı.
Seçimden galip çıkan Kurz liderliğindeki ÖVP ile oylarını arttıran Yeşiller arasında koalisyon hükümeti kurulması yönünde güçlü beklentiler gündeme geldi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Kurz’un Avusturya Halk partisi (ÖVP) oyların yüzde 37.1’ini aldı. Seçimlerden ikinci çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21.7 ile tarihinin en düşük seçim sonucunu aldı. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yaklaşık 10 puanlık oy kaybıyla yüzde 16.1 oy alırken, 2017 seçimlerinde parlamentoya giremeyen Yeşiller de oyların yüzde 14’ünü aldı.
ÖVP, 183 üyeli Avusturya Parlamentosu’na 73 milletvekili soktu. Hükümet için gerekli olan 92 milletvekili sayısına ulaşamayan Sebastian Kurz, şimdi tüm koalisyon ihtimallerini değerlendirecek. Ancak Kurz’un her ne kadar politik farklılıkları bulunsa da Yeşiller ile hükümet kurmayı denemesi bekleniyor. İklim, göç ve sosyal konularda ayrışan iki partinin koalisyon görüşmelerinin sert geçmesi bekleniyor.
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