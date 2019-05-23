Avusturya’da sular durulmuyor
Avustralya’da video skandalının yol açtığı depremin artçıları sürüyor.
İspanya’nın İbiza Adası’nda sözde bir Rus işadamının yeğeni bir kadınla kirli pazarlık yaparken görüntüleri ortaya çıkan FPÖ lideri Heinz Christian Strache istifa etmişti. Aynı videoda yer alan FPÖ Grup Başkanı Johann Gudenus, Avusturya’nın ‘Die Presse’ ve ‘Kurier’ gazetelerine konuştu. Gizli çekilmiş başka görüntülerin daha çıkacağını beklediğini, bu korkuyla partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Gudenus, “Beni lekeleyen daha başka malzemelerin çıkacağından korkuyorum. Siyasetten tamamen çekilmemin sebeplerinden biri de buydu” dedi. Gudenus, video skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kalan FPÖ lideri Strache’yi bu olayın içine çekmiş olmaktan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
VİDEO NASIL ÇEKİLDİ?
Video tuzağını kuran kişinin FPÖ’nün kendi içinden olduğu ve Strache’nin siyasette önünü kestiği bir partilinin intikam almak için bu tezgahı kurduğu şüphesi giderek ağır basıyor. Videoda Strache, kadınla, siyasi destek karşılığı kamu ihalesi pazarlığı yapıyordu.
Skandala yol açan video hafta sonu Alman Spiegel dergisi ve Süddeutsche gazetesinde yayınlanmıştı.
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