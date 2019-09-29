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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.09.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz

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Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz

Avusturya'da bugün yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37'lik oy oranıyla seçimin açık ara kazananı oldu.

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması sonrasında gidilen erken genel seçimlere ilişkin ilk veriler ışığında, aşırı sağcı koalisyonun büyük ortağı ÖVP oylarını yüzde 5'ten fazla artırırken, aşırı sağcı parti ise yaklaşık yüzde 10 oy kaybetti.

Ülkede 2017'de yapılan seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14 gibi ciddi bir oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazanırken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını 2 puan artırarak yüzde 7,4'e çıkardı.

Avusturyada seçimlerin kazananı Sebastian Kurz

Yeşiller Partisinden ayrılarak yeni oluşum kuran Peter Pilz'in öncülüğündeki Liste Jetzt ise yüzde 4 barajının altında kalarak meclise giremedi.

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 14, Yeşiller 27 şeklinde oldu.

Avusturya'da son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış; merkez sağ ÖVP yüzde 31,47 ile birinci, SPÖ yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuş, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

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