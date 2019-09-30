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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avusturya’da Kurz önde

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Avusturya’da Kurz önde

Avusturya’da seçmenler yeni parlamentonun üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre, mayıs ayında görevinden istifa edip erken seçimin önünü açan eski Başbakan Sebastian Kurz seçimin galibi.

AVUSTURYA dün, parlamentonun yeni üyelerine belirlemek için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre, eski başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), oyların yüzde 37’sini alarak seçimi önde tamamladı. 2017 seçimlerinde de yüzde 31 oy oranıyla birinci çıkan ve bu kez oylarını arttıran ÖVP, yine tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. 33 yaşındaki Kurz, hayal ettiklerinin çok üstünde oy aldıklarını belirterek, seçim sonuçlarının partisine büyük sorumluluk yüklediğini ve koalisyon görüşmelerini bu sorumlulukla sürdüreceklerini söyledi.

AŞIRI SAĞCILARA DARBE

Sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) oyların yüzde 22’sini aldı. Bu sonuçla SPÖ, parlamentonun ikinci büyük gücü oldu. 2017’de adeta ‘oy patlaması’ yaşayan ve oyların yüzde 26’sını alan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi (FPÖ) ise bu kez ciddi oy kaybetti. Skandalların adresi olmanın bedelini ödediği düşünülen FPÖ, ilk sonuçlara göre oyların yüzde 16’sını alarak, önceki seçimlere göre yüzde 10 oy kaybetti. FPÖ Genel Sekreteri, muhalefette kalacaklarını duyurdu. Yeşiller Partisi de yüzde 14 oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazandı.

HÜKÜMET YIKILMIŞTI

Avusturya’da 2017 yılında yapılan seçimlerden sonra, ÖVP-FPÖ ortaklığında koalisyon hükümeti kurulmuştu. Yaklaşık 1.5 yıl iktidarda kalan koalisyon hükümeti, İspanya’nın İbiza adasında kaydedilen gizli video görüntülerinin ardından geçen mayıs ayında yıkıldı. Sözkonusu görüntülerde, o dönem başbakan yardımcısı olarak görev alan FPÖ eski lideri Heinz Christian Strache’nin, Rus milyarderinin yeğeni olan bir kadından seçimlerde kendilerine destek olmasını istediği yer almıştı. Aşırı sağcı lider, seçimleri kazanıp iktidara gelmeleri durumunda, Rus işadamının yeğenine, kamu ihalelerini vermeyi vaat ediyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Strache, hem parti liderliğinden hem de başbakan yardımcılığından istifa etmişti. 

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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