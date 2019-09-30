Avusturya’da Kurz önde
Avusturya’da seçmenler yeni parlamentonun üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre, mayıs ayında görevinden istifa edip erken seçimin önünü açan eski Başbakan Sebastian Kurz seçimin galibi.
AVUSTURYA dün, parlamentonun yeni üyelerine belirlemek için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre, eski başbakan Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), oyların yüzde 37’sini alarak seçimi önde tamamladı. 2017 seçimlerinde de yüzde 31 oy oranıyla birinci çıkan ve bu kez oylarını arttıran ÖVP, yine tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. 33 yaşındaki Kurz, hayal ettiklerinin çok üstünde oy aldıklarını belirterek, seçim sonuçlarının partisine büyük sorumluluk yüklediğini ve koalisyon görüşmelerini bu sorumlulukla sürdüreceklerini söyledi.
AŞIRI SAĞCILARA DARBE
Sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) oyların yüzde 22’sini aldı. Bu sonuçla SPÖ, parlamentonun ikinci büyük gücü oldu. 2017’de adeta ‘oy patlaması’ yaşayan ve oyların yüzde 26’sını alan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükler Partisi (FPÖ) ise bu kez ciddi oy kaybetti. Skandalların adresi olmanın bedelini ödediği düşünülen FPÖ, ilk sonuçlara göre oyların yüzde 16’sını alarak, önceki seçimlere göre yüzde 10 oy kaybetti. FPÖ Genel Sekreteri, muhalefette kalacaklarını duyurdu. Yeşiller Partisi de yüzde 14 oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazandı.
HÜKÜMET YIKILMIŞTI
Avusturya’da 2017 yılında yapılan seçimlerden sonra, ÖVP-FPÖ ortaklığında koalisyon hükümeti kurulmuştu. Yaklaşık 1.5 yıl iktidarda kalan koalisyon hükümeti, İspanya’nın İbiza adasında kaydedilen gizli video görüntülerinin ardından geçen mayıs ayında yıkıldı. Sözkonusu görüntülerde, o dönem başbakan yardımcısı olarak görev alan FPÖ eski lideri Heinz Christian Strache’nin, Rus milyarderinin yeğeni olan bir kadından seçimlerde kendilerine destek olmasını istediği yer almıştı. Aşırı sağcı lider, seçimleri kazanıp iktidara gelmeleri durumunda, Rus işadamının yeğenine, kamu ihalelerini vermeyi vaat ediyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Strache, hem parti liderliğinden hem de başbakan yardımcılığından istifa etmişti.
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