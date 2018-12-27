Avusturya’da kilisede silahlı soygun: 5 yaralı
Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.
Viyana polisinden yapılan açıklamaya göre, silahlı 2 kişi, soygun amacıyla 21. Bölge'deki Maria Immaculata Kilisesi'ne girdi.
Soyguncuların, ibadet halindeki insanların değerli eşyasını gasp ettiği ve 5 kişiyi yaraladığı kaydedildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.
Soygunun ardından kaçan zanlıların arandığı bildirildi.
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