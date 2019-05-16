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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı mecliste kabul edildi

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Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı mecliste kabul edildi

Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı koalisyonu oluşturan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekillerinin oylarıyla meclisten geçti.

Meclis genel kurulunda şiddetli tartışmaların yaşanmasına yol açan ilkokul çocuklarının başörtüsü takmalarını yasaklayan yasa tasarısı, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi'nin (NEOS) ret oylarına rağmen FPÖ ve ÖVP ile Liste Pilz oluşumundan iki milletvekilinin oylarıyla mecliste kabul edildi.

Muhalefet sıralarından söz alan milletvekilleri yasanın entegrasyona hizmet etmeyeceğini aksine ayrışmaya yol açacağını savunarak, yasa karşıtı konuşmalar yaptı. Bir grup Avusturyalı Müslüman da mecliste bulunarak tartışmaları takip etti.

Hükümetin, meclisin üçte iki çoğunluğuna ulaşarak yasa tasarısını, anayasa hükmünde kanun maddesi olarak geçirme çabası, muhalefetin karşı çıkması sayesinde basit yasa şeklinde meclisten geçti.

Yasanın anayasa hükmünde değil de salt çoğunlukla basit yasa olarak meclisten geçmesi, yasanın Anayasa Mahkemesine taşınarak iptal edilmesinin yolunu açıyor.

Başta Avusturya İslam Cemaati olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşları yasanın, anayasanın eşitlik ilkesiyle çeliştiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yasanın iptali için itirazda bulunacaklarını açıkladı.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır.” ifadesine yer verilen yasa metninde, yeni düzenlemeye aykırı davranan ailelerin 440 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı hükümet, başörtüsü yasağının çocukların gelişimi ve uyum sürecine hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilmek istendiğini savunurken, hali hazırda neredeyse bütün okullarda bulunan Hristiyanlara ait haç sembolünün yasaklanmaması ve Yahudilerin kullandığı Kipa’nın yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik uygulanan ayrımcılığın en önemli göstergesi olarak yorumlandı.

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