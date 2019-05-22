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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.05.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Avusturya'da geçici hükümet yemin ederek göreve başladı

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Avusturya'da geçici hükümet yemin ederek göreve başladı

Avusturya’da erken seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet yemin ederek göreve başladı.

Eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’ye ait, internette yer alan Rusya ile pazarlık görüntülerinin ardından erken seçim kararı alınan ülkede, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Özgürlük Partisinin (FPÖ) oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümetinin çökmesiyle FPÖ’nün boşalttığı bakanlıklara uzman ve bürokratlar getirilerek seçim hükümeti oluşturuldu.         

Aşırı sağcı partinin boşalttığı 5 bakanlığa, Başbakan Sebastian Kurz’un önerdiği isimlerin getirilmesini onaylayan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yeni hükümetin yemin töreninde yaptığı konuşmada, geçici hükümetin istikrar ve huzur içinde erken seçimlere gidilmesi için özveriyle çalışması gerektiğini söyledi.         

Başbakan Sebastian Kurz da geçici hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının isteği doğrultusunda 24 saatlik bir zaman diliminde geçici hükümetin yeni üyeleri belirlenerek göreve başlamalarının sağlandığını dile getirdi.         

Kurz, ülkenin olağanüstü koşullardan geçtiğini kaydederek, "Kriz içindeki bir partinin ülkeyi krize sürüklemesini engellemek için gerekli adımları atmamız gerekiyordu." dedi. Geçici hükümetin görevinin normal bir hükümete oranla farklı olduğunu ifade eden Kurz, "Geçici hükümetin amacı seçim gününe kadar ülkeyi istikrarlı şekilde idare etmektir." diye konuştu.          

Buna göre, aşırı sağcı partinin önerisiyle Dışişleri Bakanlığına getirilen Karin Kneissl’ın dışında FPÖ’lü bakanların yerine uzman ve bürokratlar atanmış oldu.         

Öte yandan, meclisin en küçük grubu Liste Jetzt’in başvurusu doğrultusunda pazartesi günü Mecliste Başbakan Kurz hakkında güven oylaması yapılacak.     

Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait Rusya ile pazarlık görüntülerinin ardından Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.     

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de seçimlerin eylülde yapılacağını açıklamıştı.     

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