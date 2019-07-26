Avusturya’da disk krizi
Avusturya’da seçimlere iki ay kala Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri ve Başbakan Sebastian Kurz’ı zora sokabilecek bir ‘kayıt silme’ videosu ortaya çıktı.
Bir başbakanlık çalışanı kurumdaki 5 sabit diski Resiiwolf isimli özel şirketin yardımıyla ‘yok etti’. İsmi açıklanmayan başbakanlık çalışanının isteğiyle diskleri yok eden Reisswolf’un müdürü Siegfried Schmedler, “Disklerin arka arkaya üç kez kırılmasını istedi. Birincide kırılan diskleri yeniden bandın üzerine koydu. ‘Bir kez daha’ dedi. Ardından diskler üçüncü kez kırdırdı” diye konuştu. Muhalefet partileri disklerin içeriğini öğrenmek amacıyla önerge vermeye hazırlanıyor. Ülkede, Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin partisine bağış karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği ‘İbiza skandalı’ muhafazakâr ÖVP ile aşırı sağcı FPÖ koalisyonunun çökmesine yol açmıştı. Disklerin bu olayla bağlantısından şüpheleniliyor.
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