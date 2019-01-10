Avusturya gitti Türkiye döndü
1 Ocak itibarıyla AB’nin dönem başkanlığı Avusturya’dan Romanya’ya geçti. Estonya, Bulgaristan ve Avusturya dönem başkanlıklarında siyasi programların genişleme bölümlerinden çıkarılan Türkiye, Romanya ile birlikte belgelere geri döndü. 1 Temmuz 2020’ye kadar sürecek, Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan’ın başkanlık dönemleriyle ilgili ortak programda Türkiye aday ülke olarak yer alıyor.
SON dönemde genişleme süreci bağlamında Batı Balkan ülkelerini öne çıkaran ve Türkiye’yi dışlayan bir yaklaşımın hâkim olduğu Avrupa Birliği’nde, Avusturya’nın dönem başkanlığı’nın sona ermesinin ardından Ankara açısından olumlu bir gelişme yaşandı. Türkiye, 18 aydır genişleme kapsamında yer alamadığı dönem başkanlığı belgelerine dönüş yaptı. AB dönem başkanı olarak 1 Temmuz 2020’ye kadar arka arkaya görev yapacak olan Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan’ın üçlü programında Türkiye, Batı Balkan ülkeleriyle birlikte genişleme bölümünde yer aldı. Üçlü ortak programda, “Türkiye bir aday ülke ve AB’nin çok önemli bir ortağı olmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.
İŞBİRLİĞİ VE DESTEK VURGUSU
Bu üç ülkenin Türkiye’yi de genişleme kapsamında değerlendirmesi, ilgili başkentlerin üyelik sürecine sıcak bakmasıyla doğrudan ilişkili. Son 18 aydır AB dönem başkanlığı görevini üstlenen üç ülke arasında bulunan Estonya ve Bulgaristan’ın da Türkiye’nin üyelik süreci konusunda sorun çıkarması söz konusu değildi. Ancak bu üçlüde yer alan Avusturya’nın, üyeliğe ve müzakere sürecine kategorik şekilde karşı çıkarak bu konuda esneklik göstermemesi Türkiye’ye ortak programda sadece göç bağlantılı 18 Mart mutabakatı kapsamında değinilmesi sonucunu doğurmuştu.
Yeni ortak programda, genişleme konusunun yanı sıra göç konusunda da Türkiye’ye vurgu yapıldı. “Avrupa’nın ana değerlerini kucaklamanın ve bu konuda taahhüt altına girmenin AB üyesi olmayı amaçlayan tüm ortaklar için esas olduğunun” belirtildiği belgede göç konusunda Afrika’daki ortaklar, Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye ile işbirliğinin ve bunlara desteğin öncelik olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Üçlü ortak programa yansıtılan yaklaşımın Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan’ın kendi dönemlerinde izleyecekleri altı aylık programlarda da korunması öngörülüyor.
CANLANMA BEKLENİYOR
Yeni dönemde ilişkilerde hareketlenme de bekleniyor. Vize muafiyeti, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi önemli konularda çalışmalar sürdürülürken Romanya döneminde AB ile Türkiye arasında enerji, ekonomi ve ulaştırma alanlarında üst düzeyli toplantıların yapılması gündemde. Üç buçuk yıldır toplanamayan AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin toplanabilmesi için de çabalar yoğunlaştırıldı. 26 Mart 2018’de Bulgaristan dönem başkanlığı sırasında, AB kurumları ile Türkiye arasında düzenlenen Varna Zirvesi’nin bir benzerinin Romanya’nın ev sahipliğinde yapılması da gündemde. Türkiye’den reform odaklı somut adımlar atmasının beklendiği önümüzdeki aylarda süreç açısından ciddi fren etkisi yaratacak en önemli unsuru ise 23-26 Mayıs arasındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri oluşturacak.
Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan, Türkiye’nin AB üyeliğine başından beri destek veren bir politika izliyor. Bu üç ülke üyelik müzakerelerinin kesilmesine de net şekilde karşı çıkıyor.
İNGİLİZLER BREXİT’E STOK YAPARAK HAZIRLANIYOR
BİRLEŞİK Krallık, üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden (AB) 29 Mart itibarıyla ayrılmaya (Brexit) hazırlanırken, çıkışın anlaşmasız olması halinde meydana gelebilecek aksaklıklara karşı ülke vatandaşları da hazırlıklar yapıyor. Amerikan Washington Post gazetesi, ülkede AB ile anlaşma olmaksızın ayrılık halinde bazı tüketim maddelerine erişimin zorlaşacağı gerekçesiyle İngilizlerin bir bölümünün yiyecek ve içecek stoklamaya başladığını yazdı. Stok yapılan ürünler arasında tuvalet kağıdı, konserve gıda ve şarap gibi alkollü içkiler de var. Alkol perakendecisi Majestic Wine, 1 milyon olan şarap stoğunu 1.5 milyon şişeye çıkarma kararı aldı. İngiltere Sağlık Bakanlığı ise aralık ayında AB’den gelecek ilaçları muhafaza edebilmek için 5 bin buzdolabı siparişi verdi.
Brexit anlaşmasının 15 Ocak’ta İngiltere parlamentosunda oylanması bekleniyor.
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