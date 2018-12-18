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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
18.12.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden çifte vatandaşlık kararı

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Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden çifte vatandaşlık kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi, yayımlanan bir listede adı olduğu gerekçesiyle çifte vatandaş olduğu iddia edilen Türkiye kökenli bir kişinin Avusturya vatandaşlığından çıkarılması yönünde verilen kararı bozdu.

Avusturya'da çifte vatandaş olmak yasalara aykırı olduğu için, ortaya çıkan bir listede adı yer alan Türkiye kökenli vatandaşların hem Türkiye hem Avusturya vatandaşı oldukları iddia edilmiş; bu yüzden vatandaşlıktan çıkarılmaları gerektiği öne sürülmüştü.

Ancak Avusturya Anayasa Mahkemesi, pazartesi verdiği kararında bir kişinin çifte vatandaş olduğu gerekçesiyle idari mahkeme tarafından Avusturya vatandaşlığından çıkarılması yönünde verdiği kararı bozdu.

Avusturya Anayasa Mahkemesi, çifte vatandaş olma potansiyeli taşıyan binlerce kişi hakkında emsal teşkil edebilecek kararında, listenin nereden geldiğinin belli olmadığını söyleyerek 'bu listenin kanıt olarak kullanılamayacağına' hükmetti.

Mahkeme, bu listeyi Avusturya vatandaşlarına karşı dava açmak için kullanan yetkilileri de eleştirdi.

AŞIRI SAĞCI PARTİ LİSTEYİ BULDU

Avusturyalı makamlar, bu yıl içinde ellerindeki bir liste üzerinden Türkiye kökenli bazı kişilere mektup yazmış ve çifte vatandaş olmadıklarını ispat etmelerini istemişti.

Bu süreç içerisinde bazı kişilerin Avusturya vatandaşlığı düşürüldü ve hatta bazı kişiler Avusturya vatandaşlığından kendi rızalarıyla vazgeçti.

Liste, 2017 yılının ortalarında o dönem muhalefet olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) tarafından resmi makamlara iletilmişti.

Bu listede 44 bini Viyana'da yaşayan, toplam 95 bin kişinin adı yer alıyor.

Bazı kaynaklar bu listenin 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda oy kullanan kişilerin adını içerdiğini öne sürüyor.

Bugün ise hükümet ortağı olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) o dönem bu kişilerden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını talep etmişti.

'KANUNLARA AYKIRI'

Avusturya Anayasa Mahkemesi, listede ismi yer alan kişilerden tekrar Türkiye vatandaşlığına geçmediklerinin kanıtlanmasının istenmesinin doğru olmadığına hükmetti.

Bunun, kanunlarda yer alan her vatandaşın anayasa önünde eşit muamele görmesi gerektiği hükmüne aykırı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Aralık ayından beri hükümette olan FPÖ, listeyi nasıl ele geçirdiklerini hiçbir zaman açıklamadı. Ancak mahkemenin kararının ardından bir açıklama yaparak listenin orijinal olmadığı iddiasına karşı çıktıklarını belirtti.

Şimdiye kadar ülke çapında 85 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.

Bugün 8,6 milyon nüfuslu Avusturya'da 270 bin Türkiye kökenli göçmen yaşıyor.

 

 

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