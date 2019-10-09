Avustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı
GeriDünya Avustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
09.10.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Avustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı

Avustralya'nın Melbourne kentinde sadece yayalar ve tramvayların kullandığı alışveriş merkezleriyle ünlü Bourke Caddesi'nde sigara yasaklandı.

Melbourne Belediyesi, Yerel Faaliyetler Kanunu kapsamında aldığı kararla her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin merkezi konumundaki Bourke Caddesi ile yayaların yoğun olarak kullandığı 11 noktada tütün mamullerinin kullanımını yasakladı.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında yedi kez üst üste birinci seçilen kentte, "Bourke Caddesi'nde Rahat Nefes Al" sloganıyla alınan karar, 4 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Yasaklar çerçevesinde caddelerin girişindeki güvenlik bariyerlerine, elektrik direklerine, çöp kutularına, panolara ve yerdeki parkelere İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Çince uyarılar yerleştirildi.

KENT SAKİNLERİ UYGULAMADAN MEMNUN

Belediyenin aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Joseph Guntenbun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi, ben beğendim. Melbourne'de çok geziyorum, beni çok etkilemiyor." dedi.

Bourke Caddesi'ne alışverişe geldiklerinde sigara dumanından rahatsız olduğunu dile getiren Lynn Vorne, "Çok mutluyum çünkü sigara kullanmıyorum. Yanımda fütursuzca sigara içenlerden rahatsız oluyordum. Yani sigara içenler olmadığı için mutluyuz, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın en kalabalık ikinci şehri ve Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne'deki sigara yasağına uymayanlara 100 Avustralya doları para cezası (yaklaşık 390 lira) verilecek.

En düşük sigara paketi fiyatının 20 dolardan başladığı ülkede, havaalanlarında, toplu taşıma araçlarında, hükümet binaları, plajlar, bazı caddeler, hastane girişleri gibi birçok alanda sigara yasağı uygulanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı
WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir
Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil soruşturmasında yer almayacak
Fahrettin Altun: Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusu için hazırladığı planı desteklemeli