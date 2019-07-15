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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.07.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Avustralya'dan Çin'e Uygur tepkisi

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Avustralya'dan Çin'e Uygur tepkisi

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik kitlesel gözaltılardan "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Payne, Avustralya Yayın Kurumu'nda (ABC) Avustralya vatandaşı Uygurların, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin yönetimi tarafından gözaltına alındığı yönündeki haberlerin yer alması üzerine, Ulusal Radyo'da değerlendirmelerde bulundu.     

Çin yönetiminin bir milyondan fazla Uyguru kitlesel olarak gözaltına aldığını ve bunun takipçisi olacaklarını belirten Bakan Payne, "Gözaltında tutuldukları tesislerin durumu dahil Sincan'daki insan hakları konusuna ilişkin derin endişelerimizi tutarlı bir şekilde sürekli dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.     

BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye 22 ülkenin, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan bir mektubu imzaladıklarını hatırlatan Payne, "Uygurların ve diğer Müslüman grupların zorla gözaltına alınmasından ve oradaki temel gerilimlerden çok endişeliyiz." dedi.

ABC, aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 Avustralya vatandaşı Uygurun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltında olduğunu duyurmuştu.

       

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