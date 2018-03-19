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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvustralya'daki yangınlarda 88 ev yandı
Dünya Avustralya'daki yangınlarda 88 ev yandı
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Dünya
AA
19.03.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Avustralya'daki yangınlarda 88 ev yandı

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Avustralya'daki yangınlarda 88 ev yandı

Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerindeki yangınlarda 88 evin yandığı, çok sayıda havyanın da telef olduğu bildirildi.

NSW ve Victoria itfaiye yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre, hafta sonunda çalılık alanda başlayan yangınlarda Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Kırsal Yangın Servisi (RFS), NSW’nin sahil kasabası Tathra yakınlarında dün başlayan ve halen devam eden çalılık alan yangınlarında 70 evin tamamen veya kısmen yandığını, çok sayıda binada da hasar olduğunu duyurdu.

RFS bölge yetkilisi Paul Best, hava şartlarının gece saatlerinde düzelmesiyle bölge için verilen acil uyarısının "izle ve dikkatli ol" derecesine indirildiğini belirtti.
Best yangıların yer yer kontrol altına alındığını ancak vatandaşların evlerine dönmeleri için henüz erken olduğunu kaydetti.
Öte yandan, NWS Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian'ın yangının tahrip ettiği bölgelerde havadan inceleme yapması bekleniyor.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Victoria eyaletinin güneyindeki Terang, Garvoc ve Camperdown kasabalarının yakınanlarında 40 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangınlarda 18 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Acil Durum Yönetimi Komiseri Craig Lapsley, rüzgarın hızını kaybetmesi ile yangınların kontrol altına alınmaya başladığını aktardı. Lapsley, yangında ölüm, ağır yaralanma ve kayıp kişiler olmadığını, ancak birçok çiftçinin çok sayıda hayvanını kaybettiğini belirtti.
Eyalette dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlar nedeniyle bölgedeki 40'a yakın kasaba için "acil durum" uyarısı yapılmıştı.

Ülke tarihinin en büyük yangın felaketi 2009'da Victoria eyaletinde meydana gelmiş, "Kara Cumartesi’" olarak bilinen yangında 173 kişi yaşamını yitirmiş, 414 kişi de yaralanmıştı.

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