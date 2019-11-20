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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: EPA-EFE
20.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Avustralya'daki yangınlar nedeniyle üç eyalette daha alarm verildi

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Avustralya'daki yangınlar nedeniyle üç eyalette daha alarm verildi

Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmeyi sürdürüyor.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinin ardından Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verildi.

Artan hava sıcaklığının ve rüzgarın etkisi altında olan bu bölgelerde halka, mevsimin en kötü şartlarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının 45 dereceye yaklaştığı, rüzgar hızının saatte 90 kilometreye kadar çıktığı Güney Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde yangınlara karşı acil durum uyarılarında bulunuldu.

10 BİN EV VE İŞLETMEYE ELEKTRİK VERİLMEDİ

Eyalette, yeni yangın risklerini azaltmak için yaklaşık 10 bin ev ve işletmeye elektrik verilmedi.

İtfaiye sözcüsü, eyaletin her yerinin, itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilemez hale gelmeye başlayan potansiyel yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Victoria'da yetkililer, eyaletin kuzeyinde alarm seviyesini kırmızıya çıkararak, bölge sakinlerine tahliye uyarısında bulundu.

"YANGIN ÇIKARSA, HAYATTA KALAMAZSINIZ"

"The Age" gazetesinde, yerel itfaiye şefi Steve Warrington'ın, "Orada durmayın. Yangın çıkarsa, hayatta kalamazsınız." sözleri aktarıldı.

Tazmanya'da da yetkililer, yangın tehdit seviyesinin "ciddi" düzeye yükseltilmesinin, çıkacak herhangi bir yangının kontrol altına alınmasının güç olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Diğer yandan Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sidney'de de onlarca kişi, gökyüzünü saran dumanın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurdu.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, iklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıklarda artışa neden olduğunu ve kuraklık gibi diğer doğal afetlerin etkisini artırdığını ifade etti.

Geçen hafta kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler ve Queensland'de 500'den fazla ev kül oldu.

Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle geçen hafta 4 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.

Batı Avustralya eyaletinde de geçen hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

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