Avustralya'da yangın felaketi devam ediyor.. Seferberlik çağrısı!

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya, ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan ve eylül ayından beri devam eden yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor. 7 milyon hektarlık alanı kül olan ve 24 kişinin öldüğü yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde yarım milyar hayvanın can verdiği tahmin ediliyor. Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler, yaklaşık 500 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaşıyor. Başbakan Scott Morrison, yangınlardan etkilenen bölgelere ve yangınzedelere destek için daha önce sözü verilen milyonlarca dolara ilaveten 1.4 milyar dolarlık ek kaynak ayrılacağını söyledi.

48 SAATTE 13 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Yangınlar nedeniyle birçok ünlü isim başlatılan kampanyalara maddi destek veriyor. Önceki gece düzenlenen Golden Globes ödül törenine katılan Nicole Kidman ve Cate Blanchett da yardım kampanyalarına destek çağrısında bulundu. Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman eşi Keithe Urban ile 500 bin dolar bağışta bulundu. İlk 48 saat içinde toplam 13 milyon dolar (78 milyon TL) para toplandı. Ünlü aktris Margot Robbie de Instagram hesabından destek çağrısında bulunarak, 18 milyon takipçisiyle paylaştığı videoda çocukluk fotoğraflarıyla Avustralya’nın doğal güzelliklerini anlattı.

FELAKETİN HARİTASI

5 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında yaşanan tüm yangınları üç boyutlu modelleme ile yansıtan harita ülkedeki büyük felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

AVUSTRALYA AÇIK ERTELENEBİLİR

Avustralya’daki yangınlar 20 Ocak’ta düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ertelenmesini de gündeme getirdi. Dünya 1 numarası ve aynı zamanda ATP Oyuncu Konseyi Başkanı olan Novak Djokovic, turnuvanın ertelenmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. Djokoviç, Maria Sharapova ile yardım kampanyasına 25 bin dolar bağışta bulundu.