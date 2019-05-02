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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: NT PARKS AND WILDLIFE
02.05.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Avustralya’da üç gözlü yılan bulundu

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Avustralya’da üç gözlü yılan bulundu

Avustralya’nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda üç gözlü yılan bulunduğu bildirildi.

Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma  Komisyonunun (NTPWC) sosyal medya hesabında resimleri paylaşılan yılanın üç gözlü ve 40 cm uzunluğunda olduğu duyuruldu. Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda korucular tarafından bulunan ve Monty Python  adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.     

YILANIN 3 GÖZÜ DE AKTİFTİ     

Tahminlerin aksine iki kafatası bulunmadığı çekilen röntgenlerde ortaya çıkan yılanın tek kafatasında bulunan üç göz çukuruna yerleşen gözlerinin aktif olduğu tespit edildi.      

Avustralya’da üç gözlü yılan bulundu

NTPWC yetkilileri, "Üçüncü gözün gelişimin embriyonik aşamasının çok erken evresinde geliştiği genel olarak kabul edildi. Bunun çevresel faktörlerden dolayı olması pek görünmüyor ve neredeyse kesin olarak doğal bir durum olduğu sanılıyor çünkü sürüngenlerde şekil bozukluğu oldukça yaygın görülen bir durum." değerlendirmesinde bulundu.     

Görevliler tarafından mart ayında görülen ve beslenme güçlüğü çeken 3 aylık yılanın bulunmasından bir süre sonra öldüğü açıklandı.     

NTPWC’den Ray Chatto, "Yılanın arazide bu kadar uzun süre hayatta kalmış olması oldukça dikkati çekici. Bulunduğunda beslenme mücadelesi veriyordu, geçen hafta öldü." dedi.     

Yılanın ölüsü Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu tarafından Darwin’de muhafaza ediliyor. 

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