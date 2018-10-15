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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.10.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Avustralya’da tekneye atlayan köpek balığı korkuttu

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Avustralya’da tekneye atlayan köpek balığı korkuttu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde nehirde balığa çıkan aile teknelerine sıçrayan köpek balığı yüzünden korku yaşadı.

Seven Network'ün haberine göre, Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Prosperine Nehri’nde 3 oğlu ile balığa çıkan Ken Madsen’nin teknesine 2,2 metre uzunluğunda ve 150-200 kilogram ağırlığında köpek balığı atladı.

Boğa türü olduğu belirtilen köpek balığı tekneye sıçradığında, normal bir balık olduğunu zannederek şanslı olduklarını düşündüğünü belirten Madsen, ancak çocukların panik halinde yardım istemelerinin ardından durumu fark ettiğini söyledi.

"Büyük bir kargaşa yaşandı"
Balık avının ardından tekneyi römorka çıkarmak için kıyıya yanaştığı sırada olayın yaşandığını aktaran Madsen, ‘‘Büyük bir kargaşa yaşandı, sonra duyduğum şey (çocuklar) imdat, yardım diye bağırıyorlardı. Çocuklar teknenin ön tarafında kaçtılar çünkü başka yer yoktu.’’ dedi.

Balığın tekneye atlamasıyla oltaların yanı sıra koltuklardan birinin de kırılarak nehre düştüğünü belirten Madsen, büyük panik yaşayan çocukların bir daha balığa çıkmamaya yemin ettiklerini söyledi.

Köpek balığını bir balıkçı arkadaşının yardımıyla nehre bırakmayı başardıklarını söyleyen Madsen, ‘‘Onu nehre sürükledik ama tıkanmış görünüyordu, sanırım timsahlara yem olacak.’’ şeklinde konuştu.

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