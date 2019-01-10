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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
10.01.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Avustralya'da şüpheli paket zanlısı 10 yılla yargılanıyor

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Avustralya'da şüpheli paket zanlısı 10 yılla yargılanıyor

Avustralya'da Melbourne, Sydney ve Canberra'da bazı konsolosluklara ve büyükelçiliklere çok sayıda şüpheli paket göndermekle suçlanan 49 yaşındaki Savas Avan, mahkeme önüne çıktı. Paket gönderilen diplomatik temsilcilikler arasında Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği de vardı.

Savas Avan'ın hayatında ilk kez tutuklandığı açıklandı.

Avan'ın kefaletle serbest bırakılması için herhangi bir başvuru yapılmadı.

Victoria'da eyaletinin Shepparton kentindeki evinde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Avan, Mart ayında yeniden mahkemeye çıkacak.

Avan, yargılandığı davada suçlu bulunması halinde ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Avustralya Federal Polisi, Avan'ın evinden toplam 38 şüpheli paket gönderdiğini ve ve bu paketlerden şu ana kadar 29'unun incelendiğini ve testlerin sürdüğünü açıkladı.

Gönderilen bazı paketlerin üzerinde "asbest" yazıyordu.

Yetkililer diplomatik temsilciliklerde yaralanan olmadığını, herhangi bir güvenlik riski bulunmadığını açıkladı.

Avustralya medyası; acil güvenlik birimlerinin ihbar üzerine İngiltere, ABD, İsviçre, Pakistan, Hindistan, Yunanistan, Güney Kore, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya, İsviçre ve Fransa'nın diplomatik temsilciliklerine gittiklerini bildirdi.

'GÖNDERİLEN PAKET POLİSE TESLİM EDİLDİ'

Canberra Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener de şüpheli paket olayını doğruladı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Şener, diplomatik temsilcilik çalışanları açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını söyledi.

Şener, "Zarfta, 'Örnek. Açmayınız. Çok tehlikeli bir maddedir. Maskeyle yaklaşınız ve eldiven kullanınız' şeklinde bir yazı da yazılmış. Ayrıca, zarfın içinde yer alan naylon poşetin içine hap gibi maddeler konulmuş. Zarfın içine doğrudan temas etmiş ya da dökülmüş bir şey yoktu. Ama ne olursa olsun asbest bir zararlı madde ve büyükelçiliklere, başkonsolosluklara gönderilmesi polisi alarma geçirmiş. Şu an endişe edilecek bir durum yok. Gönderilen paket polise teslim edildi" dedi.

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