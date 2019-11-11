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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
11.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Avustralya'da orman yangınları nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi

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Avustralya'da orman yangınları nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi

Avustralya'da çıkan orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine Yeni Güney Galler eyaletinde acil durum ilan edildi.

Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirterek hava koşullarının, işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Eyalet Acil Durum Hizmetleri Bakanı David Elliott da vatandaşların bu hafta karşı karşıya kaldığı orman yangınlarının ülkede bugüne kadar görülenlerin en tehlikesi olduğunu açıkladı.

Yetkililer, Yeni Güney Galler'de cuma gününden bu yana orman yangınlarında 3 kişinin öldüğünü, 970 bin hektar ormanlık ve ekili alan ile 150'den fazla evin kül olduğunu bildirdi. Ambulans hizmetleri şefi Dominic Morgan, yaralanan 20'si itfaiyeci 100'den fazla kişinin tedavi edildiğini söyledi.

Queensland eyaletinde de 9 evin yandığı, eyaletin başkenti Brisbane ve çevresinde hava kalitesinin düştüğü, hem Yeni Güney Galler hem de Queensland'de binlerce kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı kaydedildi.

Avustralya ordusunun, yangın söndürme çalışmalarında 1500 itfaiye görevlisine destek verdiği, sıcaklığın 37 dereceyi aşması beklenen salı günü Yeni Güney Galler'in yanı sıra Sydney ve Hunter Vadisi'nde alarma geçildiği belirtildi.

Avustralya Yeşiller Partisi sözcüsü Adam Bandt, yangınlardan hükümeti sorumlu tutarak "(Avustralya Başbakanı) Scott Morrison, iklim krizini kontrol altına alamadı." ifadesini kullanırken, Morrison yangınların iklim değişikliğiyle bağlantısı olduğunu düşünmediğini belirtti. Avustralya Başbakanı, yangınlarda yakınlarını ve ailelerini kaybedenler için duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Bu arada Morrison'un yardımcısı Michael McCormack, iklim değişikliği konusunda siyasi bir tartışmanın zamanı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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