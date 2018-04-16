Avustralya'da köpek balığı saldırısı yarışmayı erteletti
Batı Avustralya'da bir sörfçüyü iki bacağından yaralayan köpek balığı, Dünya Sörf Ligi kapsamında bölgede düzenlenen Margaret River Pro uluslararası sörf yarışmasının ertelenmesine neden oldu.
Avustralya Yayın Kurumundaki habere göre, Batı Avustralya'nın Gracetown kasabası yakınlarındaki Cobblestones plajında sörf yapan Alejandro Travaglini, köpek balığı saldırısı sonrasında iki bacağından ağır yaralandı.
Saldırının ardından sörf tahtasından düşen ve kıyıya doğru yüzmeye çalışan Arjantin asıllı 37 yaşındaki Travaglini'ye ilk müdahalenin onu kıyıya taşıyan arkadaşları tarafından yapıldığı belirtildi.
Sörfçünün, bölgeye çağrılan ambulans helikopterle bilinci açık şekilde 250 kilometre uzaklıktaki Perth Kraliyet Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Tedavi altına alınan sörfçünün durumunun istikrarlı olduğu aktarıldı.
Öte yandan, saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra yakınlardaki plajda 4 metrelik köpek balığının görülmesi üzerine, Dünya Sörf Ligi kapsamında bölgede yapılan Margaret River Pro uluslararası sörf yarışmasının ertelendiği bildirildi.
Gracetown kasabası yakınlarındaki plajda 2013'te 5 metrelik köpek balığı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki sörfçü Chris Boyd hayatını kaybetmişti.
(foto: temsili)
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