Avustralya'da ilk teravih kılındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvustralya'da ilk teravih kılındı
GeriDünya Avustralya'da ilk teravih kılındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
05.05.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Avustralya'da ilk teravih kılındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralya’daki yarım milyondan fazla Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülke genelindeki cami ve mescitlere akın etti.

Yarın başlayacak oruca hazırlanan Avustralyalı Müslümanlar, ülke genelindeki 200’den fazla cami, mescit ve geçici ibadet yerlerinde teravih namazı için bir araya geldi.

Ramazanın ilk teravih namazında Melbourne’deki cemaati en kalabalık camiler arasında yer alan Meadow Heights Camisi de Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Camiyi dolduran Müslümanlar önce yatsı namazı kıldı ardından Avustralya’daki bu yılın ilk teravih namazı için saf tuttu.

"RAHMET AYI RAMAZAN TÜM İNSANLIĞA HAYIR GETİRSİN"

Namazın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan cami imamı Nusrettin Öztürk, "Rahmet ayı ramazanın tüm insanlığa hayır getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının bütün Müslümanlara iyilik, güzellik ve rahmet getirmesini dileyen Öztürk, "Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin bir an evvel o mazlum ve mağduriyetlerinden kurtulmasına, yaşadığımız dünyanın daha güzel, daha müreffeh, daha insanca yaşanılabilir bir dünya olması noktasında ramazanı şerifin bir vesile olmasını da yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

"RABB'İM SENEYE TEKRARINI NAİP ETSİN"

Cami cemaatinden Murat Şirin, ramazana erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek "Memleketimizden çok uzaklarda da olsa ramazanı şerife ulaşmak, tabii ki bu heyecanı yaşamak bizleri çok mutlu etti. Rabb'im inşallah seneye de tekrarını nasip etsin ve bunu layıkıyla yaşamayı bizlere naip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Avustralya’da resmi rakamlara göre 604 bin 200 Müslüman yaşıyor. Avustralya’da 25 milyonu geçen toplam nüfusun yüzde 2,6’sını teşkil eden Müslümanlar ülkenin çok kültürlülük politikaları dahilinde, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli şehit oldu

Kanlı gecenin ardından Netanyahu'dan skandal açıklama

NATO'dan Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması