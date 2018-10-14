Avustralya’da hayat kurtaran Türk’e ödül
AVUSTRALYA’daki bir alışveriş merkezinde kalbi duran 17 yaşındaki Jaidyn Calleja’yı kalp masajı yaparak hayata döndüren Türk kökenli güvenlik görevlisi Candan Baykan, kahramanlık ödülüne layık görüldü.
Melbourne kentindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik amiri olarak çalışan Baykan (52), alerjik şoka girerek nabzı duran Calleja’yı, kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı. Kalbi duran genci yaklaşık 7 dakika boyunca kalp masajı yaparak ambulans gelene kadar hayatta tutan Baykan’ın bu müdahalesi, ülkenin en büyük ilk yardım kuruluşu St John Ambulans tarafından her yıl bir kişiye verilen ‘‘Bir Hayat Kurtar Ödülü’’ ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 23 yıldır Avustralya’da yaşayan Baykan, ilkyardım eğitimi aldığını, ancak ilk kez bir insana kalp masajı yaptığını belirtti; 17 yaşındaki gencin hayatını kurtarmanın kendisine büyük bir haz verdiğini söyledi.
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