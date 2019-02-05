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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.02.2019 - 06:30, Son Güncelleme:

Avustralya'da felaket! Binlerce ev su altında kaldı, iki kişi selde kayboldu

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Avustralya'da felaket! Binlerce ev su altında kaldı, iki kişi selde kayboldu

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu selde 2 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Queensland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, büyük bir bölümü sel suları altında kalan Townsville’de en son taşkınların yaşandığı Ross Nehri yolunda görülen ve sele kapıldıklarından kaygı duyulan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaybolanların Hughie Morton (21) ve Troy Mathieson (23) olduğunu duyuran polis, bu kişilerin bulunmaları için halka yardım çağrısında bulundu.

BAŞBAKAN SCOTT MORRİSON BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, binlerce ev ve iş yerinin sel sularının altında kaldığı Townsville kentini ziyaret edeceğini açıkladı. Yaşananların sadece mülklerin su altında kalması olmadığını, bunun bir "şok" olduğunu ifade eden Başbakan Morrison, oluşan hasarın düzeltilmesinin kolay olmayacağını belirtti.

TOWNSVİLLE BELEDİYE BAŞKANI TEHLİKE HENÜZ BİTMEDİ

Avustralya Meteoroloji Bürosundan gelen verilerin tehlikenin henüz sona ermediğini gösterdiğini aktaran Townsville Belediye Başkanı Jenny Hill, "Dün gece birkaç korku yaşadık, Bluewater havzasında şiddetli yağışlar vardı, bu yüzden insanlardan uyanık kalmalarını istiyoruz." uyarısında bulundu.

ORDU BİRLİKLERİ ASKERİ ARAÇLARLA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Binlerce eve elektrik verilemeyen, yolların, okulların, iş yerlerinin kapalı olduğu kentten, binden fazla kişinin tahliye edilmesinde askeri araçlar kullanılıyor. Evlerin yarıya kadar sular altında kaldığı mahallerde mahsur kalanların yardımına gelen ordu birlikleri zırhlı araçlarla vatandaşları güvenli alanlara taşıyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ EVE DÖNÜŞ İÇİN SULARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYOR

Bir yıllık yağmurun son beş günde düştüğü bölgede kapasitesinin iki misli doluluk oranına ulaşan ve patlamaması için güvenlik nedeniyle kapakları açılan Ross River Barajı'ndan devam eden su tahliyesi, kentte daha fazla evin sular altında kalmasına neden oluyor.

Hem devam eden muson yağmurlarından hem de barajdan tahliye edilen suların bastığı Townsville, sakinleri çekildikleri güvenli alanlarda sel tehdidinin sona ermesini bekliyor.

Öte yandan güvenlik birimleri, sellerden etkilenerek nehir sularıyla yerleşim alanlarına sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı vatandaşları uyardı.

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