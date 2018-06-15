Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'
GeriDünya Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
15.06.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

Avustralya'da 22 yaşındaki genç komedyen Eurydice Dixon'ın gece evine dönerken tecavüze uğrayıp ardından öldürüldüğü iddiaları öfke yarattı. Dixon, Çarşamba günü Melbourne'deki bir futbol sahasında ölü bulunmuştu.

Genç kadının, saldırıdan saatler önce bir barda gösterisi vardı. Dixon, gösterinin ardından yürüyerek evine dönüyordu. Polise teslim olan 19 yaşındaki Jaymes Todd, tutuklanarak cezaevine kondu. Todd tecavüz ve cinayetten yargılanacak.

Avustralya basını, saldırının Dixon'ın evine 300 metre mesafede gerçekleştiğini atarıyor.

 'EVE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GELDİM SAYILIR. YA SEN?'

Sosyal medyada ise stand-up komedyenler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı öfkelerini dile getirdi. Birçoğu 2012'de yine Melbourne'da yaşanan ve İrlandalı Jill Meagher'ın öldürüldüğü benzer bir olayı hatırlıyor.

Meagher'ın ölümü sonrası yaklaşık 30 bin kişi bir barış yürüyüşü gerçekleştirmişti. Dixon kariyerinin başındaki yetenekli bir komedyen olarak tanımlanıyordu. Saldırıdan kısa süre önce Dixon'ın bir arkadaşına "Eve güvenli bir şekilde geldim sayılır. Ya sen?" diye mesaj atmış olduğu öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kadın kendi deneyimlerini ve güvenlikleriyle ilgili korkuları paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avustralya'da 22 yaşındaki komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü'

Kız çocukları 31 yıl önce ölü bulunan çift DNA testi sonrası tutuklandı

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Çakır, Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor! O maçın en popüler iddaa...