Avustralya yangını: 16 yaşındaki genç çıkardı
Avustralya’da 16 yaşındaki bir genç, sekiz gündür devam eden ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlardan birini başlatmakla suçlandı.
Polis, genç erkeğin acil durum ilan edilen Queensland eyaletinde 36 binanın yanmasına neden olan yangını başlatmakla suçlandığını açıkladı. Geçen cumartesi gününden beri devam eden ve “Cobraball” adı verilen yangını çıkarmakla itham edilen gence, kundaklama suçu isnat edilmeyeceğini belirten polis yetkilileri ancak hakkında reşit olmayanlar için uygulanan yasalar çerçevesinde işlem başlatılacağını ifade etti.
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