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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Avustralya sandık başında

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Avustralya sandık başında

Avustralya’daki genel seçimlerde 16 milyon 424 bin 248 kayıtlı seçmen ülkeyi gelecek üç yıl boyunca yönetecek 46. hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralya Seçim Komisyonu tarafından belirlenen oy kullanma merkezlerine akın eden Avustralyalı seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Her üç yılda bir tekrarlanan Avustralya’daki genel seçimlerin, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konularda seçmenlerden oy talep ederken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıyarak Avustralyalılardan destek talep etti.

Avustralya sandık başında

AVUSTRALYALI TÜRKLER DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Melbourne’un Broadmeadows semtinde yoğun olarak yaşayan ve oylarını kullanmak üzere sandıkların kurulduğu merkezlere gelen Avustralyalı Türk seçmenlerden Ali Kuzucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlık görevimiz yaptık, her şeyin hayırlısını temenni ediyoruz.’’ dedi.

Kullandıkları oyun hem Müslümanlara hem de Hristiyanlara hayırlı olması dileğinde bulunan Hazine Bozkurt ise ‘‘Bugün vatanımıza, milletimize, yaşadığımız ülkeye, Avustralya’ya hakkımızda hayırlısını versin Allah’ım, bütün İslam alemine Hristiyanlara da hayırlısını versin.’’ ifadelerini kulandı.

Ülkenin geleceğine katkıda bulunmak için sandığa giden Türk seçmenlerden Sedat Güçler, ‘‘Avustralya’nın seçimine katıldık, oyumuzu da verdik hayırlı uğurlu olsun.’’ diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden Avustralyalılar seçimde, ülkedeki seçim kurallarına göre 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamını, 76 sandalyeli Senato üyelerinin ise 40’ını belirlemek üzere oy kullanıyor.

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