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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Avustralya sandık başına gidiyor

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Avustralya sandık başına gidiyor

Avustralya’da yaklaşık 16 milyon seçmen, hükümeti belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimlerin, Avustralya’da 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile son kamuoyu yoklamalarında 2 puan önde görünen İşçi Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar kanadı ve Bill Shorten liderliğindeki İşçi Partisi, seçim tarihinin açıklanmasından bu yana ülkenin dört bir yanında yaklaşık 1,5 aydır sürdürdükleri seçim kampanyalarını tamamladı.

İktidar kanadı seçim kampanyasında ekonomi, daha fazla göç alınmaması, sınır güvenliği gibi konuları öne çıkartırken, muhalefet iklim değişikliği, düşük ücretler, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerindeki gecikmeleri gündeme taşıdı.

Avustralya sandık başına gidiyor

AVUSTRALYALI TÜRKLER İŞÇİ PARTİSİNE DAHA YAKIN

Daha önceki yıllarda İşçi Partisinden federal senatör çıkaran ve Victoria eyaletinde biri bakan 3 eyalet milletvekili bulunan Türklerin bu seçimlerde de çoğunlukla İşçi Partisini tercih etmesi bekleniyor.

İşçi Partisi Victoria eyalet milletvekili Nazlı Süleyman’ın babası ve deneyimli siyasetçi Hakkı Süleyman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seçimleri İşçi Partisinin kazanacağını söyledi.

Süleyman, İşçi Partisinin kazanmasının hem Avustralya hem de Türk toplumunun yararına olacağını söyledi.

Seçimde halk, 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 76 sandalyeli Senato üyelerini belirleyecek.

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