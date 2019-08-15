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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
15.08.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan Kıbrıslı Türk Mert Ney

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Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan Kıbrıslı Türk Mert Ney

Avustralya medyası dün Sydney kent merkezinde bir seks işçisini öldürüp bir kadını daha bıçakladıktan sonra başka kişilere saldırmaya çalışırken çevredekilerce yakalanan saldırganın Mert Ney adlı bir Kıbrıslı Türk olduğunu duyurdu.

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  • Avustralya medyası: Sydneydeki saldırgan Kıbrıslı Türk Mert Ney
  • Avustralya medyası: Sydneydeki saldırgan Kıbrıslı Türk Mert Ney
  • Avustralya medyası: Sydneydeki saldırgan Kıbrıslı Türk Mert Ney
  • Avustralya medyası: Sydneydeki saldırgan Kıbrıslı Türk Mert Ney
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sydney Emniyet Müdürü Mick Fuller bu sabah düzenlediği basın toplantısında, 20 yaşındaki saldırganla ilgili bilgiler verdi, saldırıda "terör bağlantısı olduğunu düşünmediklerini" söyledi.

Fuller, 24 yaşındaki bir seks işçisini öldüren ve yakınlardaki bir otelde 41 yaşındaki bir kadını bıçaklayan Ney'in, "daha fazla insanı öldürmek için' sokağa çıktığını belirtti.

Ney'in "önemli bir suç sicili bulunmadığını" belirten Fuller, "Küçük hırsızlıklar ve çevresine tahribat gibi suçlar işlemiş. Ayrıca ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük çaplı şiddet geçmişi var. Ailesi, polise Ney'in kayıp olduğunu bildirmiş" dedi.

Fuller, hastanede tedavi altına alınan Ney'i sorguladıktan sonra olayı daha iyi anlayabileceklerini belirtti.

Elindeki kanlı bıçakla bir arabanın üzerine çıkarak bağırdığı duyulan Ney'i olay yerindeki bazı kişiler ellerindeki sandalyeler ve süt şişesi kasalarıyla durdurmuştu.

News.com.au sitesinin haberine göre, Marayong adlı banliyöde büyüyen Ney bu ayın başlarında kendi isteğiyle bir ruh sağlığı merkezine gitti ve bazı testler yaptırdı.

'TERÖR BAĞLANTISI YOK'

Avustralya medyasına göre Kıbrıslı Türk bir anne-babanın ortanca çocuğu olan Ney, Blacktown Erkek Lisesi'nde okudu.

Sınıf arkadaşları annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ney'in sessiz ve çok arkadaşı olmayan bir kişi olduğunu söylüyor. Bir arkadaşı Ney'in Facebook'ta Hristiyanlık'tan İslam'a geçişle ilgili paylaşımlarda bulunduğunu anlattı.

Polis, üzerinde, Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü cami saldırılarıyla ilgili görüntülerin yer aldığı bir flaş bellek bulunan Ney'in, "herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olduğunu" düşünmüyor.

Sydney Emniyet Müdürü Fuller, bu konudaki soruları yanıtlarken "Terörizme işaret eden bazı bilgiler bulduk ama flaş bellekte bazı görüntülerin olması dünkü yaşananların bir terör saldırısı olduğunu söylememiz için yeterli değil. Yine de bu kaygı verici ve araştıracağız" dedi.

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