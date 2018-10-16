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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.10.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Avustralya Başbakanı'ndan Kudüs çıkışı

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Avustralya Başbakanı'ndan Kudüs çıkışı

Başbakan Scott Morrison'un "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma" konusunda açık görüşlü olduğunu açıklaması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Avustralya Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıma konusunda ‘‘kendisinin ve hükümetinin açık’’ görüşlü olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Malcolm Turnbull’un istifasının ardından Sydney’in Wentworth bölgesindeki ara seçimde partisinden aday olan eski Tel Aviv Büyükelçisi Dave Sharma ile görüşen Başbakan Morrison, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve Avustralya Büyükelçiliği'nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.

Bu konuda kabine üyelerini bilgilendireceğini ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra karar vereceğini dile getiren Başbakan Morrison, ‘‘Sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuç almayı bekleyemezsiniz. Bu konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü.’’ ifadelerini kullandı.

Morrison, ülkesinin iki devletli çözümden yana olduğunu kaydetti.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla elçiliği bu kente taşımanın iki farklı konu olduğunu belirten Morrison, ‘‘Başkenti tanımak veya elçiliği taşımak konusunda henüz herhangi bir karar verilmedi.’’ dedi.

MUHALEFET, MORRİSON’U DIŞ POLİTİKAYI ARA SEÇİMLERE ALET ETMEKLE SUÇLADI

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Senato lideri Penny Wong, Başbakan Morrison’un Avustralya dış politikasıyla tehlikeli ve aldatıcı kelime oyunları oynadığını söyledi.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının bölgedeki barış sürecine yardımcı olmadığını vurgulayan Penny Wong, Başbakan'ın yorumlarını Wentworth’daki ara seçimi kazanmak için umutsuz bir teklif olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Avustralya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Wentworth bölgesindeki seçmenlerin yüzde 13’ü Yahudi kökenlilerden oluşuyor.

Başbakan Morrison, ara seçimi kaybetmeleri durumunda azınlık hükümeti pozisyonuna düşmemek için Yahudi kökenli seçmenleri etkilemek amacıyla söz konusu açılımları yaptığı iddialarını kabul etmedi.

NETANYAHU, MORRİSON’A TEŞEKKÜR ETTİ

Twitter hesabından Başbakan Morrison’a teşekkür eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ‘‘Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bugün konuştum. Bana Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyi ve Avustralya Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayı düşündüğünü söyledi. Bunun için ona çok minnettarım.’’ ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi ve büyükelçiliğini taşımasının ardından dönemin Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Trump’ın kararını takip etmeyeceklerini açıklamıştı.

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