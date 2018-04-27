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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
27.04.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Avukatlarından skandal talep: En fazla 10 yıl ceza alsın

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Avukatlarından skandal talep: En fazla 10 yıl ceza alsın

NSU davasında Zschäpe’nin avukatları son savunmalarında müvekillerinin en fazla 10 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu.

10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davanın görülmesine Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında anı sanık Beate Zschäpe’nin avukatları Hermann Borchert ve Mathias Grasel salı günü başladıkları son savunmalarını tamamladılar.

Borchert müvekkilinin en fazla 10 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu. Avukat Borchert’e göre 43 yaşındaki Beate Zschäpe'nin NSU'nun işlediği cinayetler ve düzenlediği bombalı saldırılardan değil, sadece kundaklama ve hırsızlık suçlarına yardım etmekten ceza alması gerekiyor.

Borchert ve Grasel Başsavcılığın mütalaada, Zschäpe’nin NSU örgütünün işlediği cinayetler ve bombalı saldırılarda suç ortağı olması nedeniyle ömür boyu hapis cezası alması ve cezasının sona ermesinin ardından da gözetim altında tutulması yönündeki talebini de eleştirdi. Savunma avukatları cinayetler ve bombalı saldırıların örgütün intihar eden iki üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos tarafından işlendiğini, Zschäpe'nin suçun işlendiği hiçbir yerde bulunmadığını savundu. Avukatlara göre Zschäpe hiçbir zaman silah kullanmadı, saldırı ve cinayetlerin planlanması sürecinde de yer almadı.

Savunma avukatları salı günü başladıkları son savunmalarında Federal Başsavcılığı eleştirdi. Başsavcılığın olguları göz ardı ettiğini ya da iddianamedeki suçlamalara dair şüphe oluşturacak olayları dile getirmediğini ileri süren avukat Borchert, buna örnek olarak iddia makamının mütalaada Zschäpe'nin açıklamalarına yer vermediğini ifade etti. Borchert, "Zschäpe’nin açıklamaları mütalaadaki suçlamaların birbiriyle örtüşmesi için prensip gereği kabul edilmedi" dedi.

 

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