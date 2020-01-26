Avrupa’ya sıçradı! Fransa’da 3 kişiye teşhis kondu

Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin’de halk, yeni yılla başlayan Bahar Bayramı’nı koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs saldırısının hızlandığını ‘ciddi bir durumla’ karşı karşıya olduklarını söyledi. Çin’de can kaybı 41’e yükselirken virüsten etkilenenlerin sayısı 1372 oldu.

AVUSTRALYA’DA DA GÖRÜLDÜ

Hastalara müdahale eden 62 yaşındaki doktor Liang Wudong da hayatını kaybedenler arasında. Salgın kıtalararası yayılmaya devam ederken Avrupa’da ilk vakalar görülmeye başladı. Fransa’da teşhis konan 48 yaşındaki ilk hastanın 22 Ocak’ta ülkeye geri döndüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Çin’den dönen iki kişide daha hastalık tespit edildi. Avustralya’da da üç hastaya tanı kondu.

ŞÜPHELİ LABORATUVAR

Wuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı ile ilgili iddialar dikkat çekiyor. Hastalığın Huanan Su Ürünleri Pazarı’ndan yayıldığı iddia edilirken buraya yaklaşık 35 km ötede virüsleri incelemek için kurulmuş bu laboratuvar da dikkat çekiyor. ABD’li uzmanların, 2018’de SARS ve Ebola gibi virüsleri incelemek için kurulan bu laboratuvardan sızma olabileceği gerekçesiyle uyarı yaptığı ortaya çıktı.

56 MİLYON KARANTİNADA

Çin’de hastalığın merkez üssü olan Wuhan’daki tıbbi personele destek olmak üzere ordu da devreye girdi. Çin’de hali hazırda 18 kentte toplam 56 milyon nüfusa tecrit önlemleri uygulanıyor. Dünyaya kapatılan kentte bugünden itibaren şehir içi trafiğe de kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Ayrıca ülke genelinde hastalığın yayılmasını engellemek için ek tedbirler alınırken başkent Pekin’de de otobüs seferleri durduruldu. Çin’e bağlı Hong Kong’da acil durum ilan edildi ve okullar iki hafta tatil edildi.

KATİL VİRÜS GÖZDEN DE BULAŞIYOR

Çinli doktor Wang Guangfa, hastalığın gözler üzerinden de bulaştığını söyledi. Mikroplu ellerin gözlere sürülmesi, hapşırık ya da öksürük vasıtasıyla havaya karışan virüsün göze yapışması üzerine hastalığın bulaşabileceği uyarısı yapıldı.