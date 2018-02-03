Avrupa'nın ortasında skandal! PKK'nın eylemine izin verdiler

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Aziz Stefan Kilisesi'nin rahibi Toni Faber ile anlaşan terör örgütü PYD/PKK terör örgütü yandaşları, kilisenin balkonunda Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü "Zeytin Dalı" Harekatı karşıtı pankart açtı.

Die Presse gazetesinde yer alan bir habere göre, terör örgütü PYD/PKK yandaşları kentin en eski kilisesi Aziz Stefan’ın balkonundan "Suriye’deki Kürtlere barış" yazılı bir pankart açarak gösteri düzenledi. Eyleme izin veren Rahip Faber, gazeteye yaptığı açıklamada, eylemin Suriye’deki Kürtlere barış getirmesi için "olumlu bir işaret" olduğunu savundu.

Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde camilere saldırılar düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına bir dini kurumun eylem yapma izni vermesi, ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere Müslümanların tepkisine yol açtı.

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