‘Avrupa’nın neresinde yaşıyorsak orası bizim ülkemizdir’

AÇILIŞA IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün yanı sıra Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Nürnberg Başkonsolosluğu Din Ateşeliği’nden Cevdet Akın, IGMG Güney Bavyera Bölge Başkanı Tayip Sayan, IGMG Schwaben Bölge Başkanı Davut Koçak, Stadtdekant Evangl. RDR Başkanı Dr. Körnlein Evangl, Kirche Brücke Başkanı Thomas Amberg, MÜSİAD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Emin Bayram, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, IGN Başkanı Mustafa Aljojo, dernek başkanları ve işadamları katıldı.

IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, “İslam Toplumu Milli Görüş kapsamlı bir şekilde dini, sosyal ve kültürel hizmetler veren bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş İslam’ın öğrenilmesi ve öğretilmesi, yaşanması gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar” dedi.

BİZLER ARTIK BURALIYIZ

Daha sonra kürsüye çıkan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ise şunları söyledi:

“Almanya’da veya Avrupa’nın neresinde yaşarsak yaşayalım orası bizimdir. Bütün arz Allah’a aittir. Buralar da bizim insanımız yaşıyor ve burası da bizim ülkemiz. İslam ve Müslümanlık artık Avrupa’nın bir gerçeği. Okullarımızla, inancımızla ve kültürümüzle biz buralıyız, bu gerçeği kimse inkar edemez.”

Bina içinde ana teşkilat, kadınlar teşkilatı, gençlik teşkilatı, kadınlar gençlik teşkilatı ve konferans salonunun olduğunu belirten Satır, misafirlere binayı tanıttı ve gelecekteki faaliyetler hakkında bilgi verdi.