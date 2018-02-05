Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>‘Avrupa’nın neresinde yaşıyorsak orası bizim ülkemizdir’

    ‘Avrupa’nın neresinde yaşıyorsak orası bizim ülkemizdir’

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    05.02.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının Kuzey Bavyera Bölge Merkezi açıldı. Açılışta konuşan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, “Avrupa’nın neresinde yaşarsak yaşayalım, orası bizimdir, bizim ülkemizdir” dedi.

    AÇILIŞA IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün’ün yanı sıra Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Nürnberg Başkonsolosluğu Din Ateşeliği’nden Cevdet Akın, IGMG Güney Bavyera Bölge Başkanı Tayip Sayan, IGMG Schwaben Bölge Başkanı Davut Koçak, Stadtdekant Evangl. RDR Başkanı Dr. Körnlein Evangl, Kirche Brücke Başkanı Thomas Amberg, MÜSİAD Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Emin Bayram, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, IGN Başkanı Mustafa Aljojo, dernek başkanları ve işadamları katıldı.

    ‘Avrupa’nın neresinde yaşıyorsak orası bizim ülkemizdir’

    IGMG Kuzey Bavyera Bölge Başkanı İsmail Satır, “İslam Toplumu Milli Görüş kapsamlı bir şekilde dini, sosyal ve kültürel hizmetler veren bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş İslam’ın öğrenilmesi ve öğretilmesi, yaşanması gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar” dedi.

    BİZLER ARTIK BURALIYIZ
    Daha sonra kürsüye çıkan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün ise şunları söyledi:
    “Almanya’da veya Avrupa’nın neresinde yaşarsak yaşayalım orası bizimdir. Bütün arz Allah’a aittir. Buralar da bizim insanımız yaşıyor ve burası da bizim ülkemiz. İslam ve Müslümanlık artık Avrupa’nın bir gerçeği. Okullarımızla, inancımızla ve kültürümüzle biz buralıyız, bu gerçeği kimse inkar edemez.”
    Bina içinde ana teşkilat, kadınlar teşkilatı, gençlik teşkilatı, kadınlar gençlik teşkilatı ve konferans salonunun olduğunu belirten Satır, misafirlere binayı tanıttı ve gelecekteki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

    ‘Avrupa’nın neresinde yaşıyorsak orası bizim ülkemizdir’

    Etiketler: IGMG , Kemal Ergün , Nerede yaşıyorsak orası ülkemizdir , Avrupa'dan haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri