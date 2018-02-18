Avrupa’nın güvenliğini Türkiye sağlıyor

“Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu ile beraber bölgede 3 bin 600 DEAŞ elemanını yok etti. 2 bin kilometrelik bu alanda 135 bin Suriyeli döndü, 160 bin çocuk okula başladı. Bunu Türkiye sağladı. Irak alanında da Musul civarında 800 DEAŞ’lıyı Türkiye etkisiz hale getirdi. Bunu koalisyona katılmadan yaptı.

10 BİN DEAŞ’LI TUTUKLU

Türk hapishanelerinde DEAŞ mensubu tutuklu sayısı 10 bin. 5 bin 800 yabancı savaşçıyı sınırlarımızdan sokmadık, geri gönderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa ülkelerinden geliyor. 4 bin şüphelinin girişini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAŞ ile ilişkili olabilecek olanlara giriş yasağı koyduk. Bu ne sağladı? DEAŞ’ın bölgedeki faaliyetlerini azaltmayı sağladı. Türkiye’deki canlı bomba ve toplu katliam faaliyetlerini sınırladı, aynı zamanda Avrupa’ya yayılma ihtimalini azalttı. Buna rağmen tehdit bitti mi? Bitmedi.

Niye bitmedi onu da söyleyeyim. ABD, YPG/PYD ile işbirliği yaparak özellikle DEAŞ’ı yok etmek için bir faaliyet içine girdi. YPG/PYD Türkiye’nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubesidir. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür. Şimdi tabii ki NATO üyesinden bahsediyoruz, Amerika ve Türkiye. Biz orada NATO’nun sınırlarını koruyoruz. NATO’nun güney sınırları Türkiye’nin sınırlarıdır. NATO’nun diğer üyesinin sınırlarımızı tehdit eden bir terör örgütüyle DEAŞ mücadelesine girmesini izahta zorlanıyoruz. Suriye, Irak alanında DEAŞ mensubunun sayısı minimum düzeydedir. Tabii hepsinin yok edilmesi lazım. Ama bunu yaparken yeni bir terör örgütü yaratmayalım.

TAKDİR BEKLİYORUZ

Türkiye, Avrupa’nın güvenliğini sağlıyor. İki yıl önce bölgeden Avrupa’ya günlük 2 bin 500 mülteci geçişi varken, bu sayı 70’in altına inmiştir. Biz mültecileri orada tutuyoruz. Aralarına karışan teröristlerin gelip, toplumsal huzuru bozmasının önüne geçiyoruz. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz.”

ZORLUKLAR GERİDE KALDI

BAŞBAKAN Yıldırım, Alman Haber Ajansı DPA’ya verdiği röportajda, Türk-Alman ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, “Deniz Yücel olayı, başka olaylar ilişkilerimizi zehirleyecek veya olumsuz etkileyecek olaylar değildir” dedi. Yıldırım “Seçimler bitti, referandum bitti. Bu yaşanan zorluklar geride kaldı. Önemli olan (ilişkilerin) düzelmesi yönünde gayret göstermektir. Ben hem Almanya hem Türkiye tarafında böyle bir istek böyle bir irade olduğunu görüyorum” dedi. AA

YILDIRIM, MÜNİH’TE IRAK BAŞBAKANI İBADİ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih’te, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geldi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı.