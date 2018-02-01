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    Avrupalı Türkler daha çok harcadı

    Oktay ENSARİ, DHA
    01.02.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre geçen yılın son çeyreğinde turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Bu gelirin yüzde 78’i yabancılardan gelirken, yüzde 22’si ise yurt dışında yaşayan Türklerden elde edildi.

    TÜİK’in yaptığı değerlendirmeye göre yabancı ülkelerden giden ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri geçen yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.7 artarak 6 milyar 109 milyon 187 bin dolar oldu. Turizm geliri, cep telefonu, dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç yüzde 77.7si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22.3’ü ise yurt dışında yaşayan Türklerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 59 milyon 897 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 49 milyon 290 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

    Geride kalan Ekim, Kasım ve Aralık dönemlerini kapsayan bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 687 dolar, Avrupalı Türklerin ortalama harcaması ise 978 dolar oldu.
    Yıllık olarak yapılan değerlenmede, kişi başına ortalama harcama 681 dolar, yabancıların ortalama harcaması 630 dolar, Avrupalı Türklerin ortalama harcaması ise 903 doları buldu.

    Etiketler: avrupadan haberler , Türkiye , Turizm , gurbetçiler
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