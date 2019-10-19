Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşecek
BRÜKSEL’de yapılan AB zirvesi sonrasında basına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki haftalarda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme kararı aldıklarını, muhtemelen de bu görüşmenin Londra’da olacağını söyledi.
Macron, Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmelerde de bu üç ülkenin koordineli bir şekilde hareket edeceğini söyledi.
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekâta başından beri en sert tepki veren isimlerden biri olan Macron, gelişmeleri titizlikle izlediklerinin altını çizerek DEAŞ’ın canlanması halinde sorumluluğun Türkiye’de olacağını savundu. NATO’nun operasyona tavrını eleştiren Macron, “NATO’dayız, ABD ve Türkiye de öyle. ABD’nin Suriye’den çekildiğini herkes gibi sosyal medya mesajıyla öğrendim” dedi. “Suriye’deki gelişmeler Batı’nın ve NATO’nun bölgedeki ağır hatası” diyen Macron, terör örgütü PKK ile mücadelenin paylaştıkları bir mücadele olduğunu da belirtti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da ABD-Türkiye mutabakatına tepki göstererek “Umduğumuz sözde ateşkes değildi” ifadelerini kullandı.
AB BARIŞ PINARI’NA ‘ARAYI’ NOT ETTİ
BARIŞ Pınarı Harekâtı başladığından bu yana çeşitli düzeylerde üçüncü açıklamasını yapan Avrupa Birliği, Brüksel’de yapılan zirvenin sonuç bildirisinde, ‘tüm askeri harekâtlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasının not edildiği’ belirtildi. AB tarafından ‘tek taraflı askeri harekât’ olarak nitelenen operasyon ikinci defa kınanırken Türkiye’ye bir kez daha askeri harekâtına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuldu. Bazı üye ülkelerin aksine işgal vurgusunu bu belgede de kullanmayan AB, Washington ile Ankara arasındaki anlaşma için de ‘ateşkes’ yerine Türkiye’nin benimsediği ‘ara’ vurgusunu tercih etti. Daha önce dışişleri bakanları düzeyinde kapsamlı bir karar alan AB’nin hemen hemen aynı vurguları liderler düzeyinde tekrarlamasında başta Fransa olmak üzere bu konuda birlikte hareket edildiğini göstermek isteyen ve güçlü mesaj verilmesi gerektiğini düşünen ülkelerin tavrı etkili oldu.
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