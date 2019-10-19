Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAvrupalı liderler Erdoğan ile görüşecek
GeriDünya Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşecek

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Avrupalı liderler Erdoğan ile görüşecek

BRÜKSEL’de yapılan AB zirvesi sonrasında basına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki haftalarda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme kararı aldıklarını, muhtemelen de bu görüşmenin Londra’da olacağını söyledi.

Macron, Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmelerde de bu üç ülkenin koordineli bir şekilde hareket edeceğini söyledi.

TWEET’TEN ÖĞRENDİM

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı harekâta başından beri en sert tepki veren isimlerden biri olan Macron, gelişmeleri titizlikle izlediklerinin altını çizerek DEAŞ’ın canlanması halinde sorumluluğun Türkiye’de olacağını savundu. NATO’nun operasyona tavrını eleştiren Macron, “NATO’dayız, ABD ve Türkiye de öyle. ABD’nin Suriye’den çekildiğini herkes gibi sosyal medya mesajıyla öğrendim” dedi. “Suriye’deki gelişmeler Batı’nın ve NATO’nun bölgedeki ağır hatası” diyen Macron, terör örgütü PKK ile mücadelenin paylaştıkları bir mücadele olduğunu da belirtti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da ABD-Türkiye mutabakatına tepki göstererek “Umduğumuz sözde ateşkes değildi” ifadelerini kullandı.

AB BARIŞ PINARI’NA ‘ARAYI’ NOT ETTİ

BARIŞ Pınarı Harekâtı başladığından bu yana çeşitli düzeylerde üçüncü açıklamasını yapan Avrupa Birliği, Brüksel’de yapılan zirvenin sonuç bildirisinde, ‘tüm askeri harekâtlara ara verilmesine ilişkin ABD-Türkiye açıklamasının not edildiği’ belirtildi. AB tarafından ‘tek taraflı askeri harekât’ olarak nitelenen operasyon ikinci defa kınanırken Türkiye’ye bir kez daha askeri harekâtına son vermesi, birliklerini geri çekmesi ve uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuldu. Bazı üye ülkelerin aksine işgal vurgusunu bu belgede de kullanmayan AB, Washington ile Ankara arasındaki anlaşma için de ‘ateşkes’ yerine Türkiye’nin benimsediği ‘ara’ vurgusunu tercih etti. Daha önce dışişleri bakanları düzeyinde kapsamlı bir karar alan AB’nin hemen hemen aynı vurguları liderler düzeyinde tekrarlamasında başta Fransa olmak üzere bu konuda birlikte hareket edildiğini göstermek isteyen ve güçlü mesaj verilmesi gerektiğini düşünen ülkelerin tavrı etkili oldu.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rus basını böyle duyurdu: Erdoğan'ın zaferi
Seçim için Türkiye hakkında yalan haber yapıyorlar
'Johnson büyük bir kumar oynuyor'
Filipinler'de yangın: Yüzlerce ev kül oldu