Avrupa’dan Venezuela’ya 8 gün ültimatomu

LATİN Amerika’nın petrol devi Venezuela’da siyasi gerilim sürerken, Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen 5 ülkesi, Nicolas Maduro yönetimine “serbest, şeffaf ve demokratik yeni seçimlerin” yapılması için 8 gün mühlet verdi. AB ülkeleri bu süreyi bir de şarta bağlayarak, 8 gün içinde yeni seçimler yapılmadığı takdirde, kendini ülkenin devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanıyacaklarını duyurdu. ABD’nin talebiyle dün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, “Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?” ifadelerini kullandı. Arreaza, “Kimse bize ne zaman seçim yapılacağını söyleyemez” dedi.

AB SÜRE VERMEDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, “Venezuela’da anayasal düzene ve uluslararası demokratik standartlara uygun, özgür, şeffaf ve güvenilir biçimde yeni başkanlık seçimlerinin yapılması” çağrısında bulundu. 5 AB üyesi ülke gibi süre vermeyen Mogherini, “Önümüzdeki günlerde yeni bir seçimin düzenleneceği yönünde bir duyuru yapılmaması halinde, AB’nin, Venezuela anayasasının 233. maddesi uyarınca Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanınması da dahil çeşitli adımlar atacağını” vurguladı.

‘TEHDİTLİ’ SEÇİM ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB ülkelerinden gelen 8 gün çağrısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa ülkelerinin Caracas’taki meşru yönetimden 8 gün içinde seçim ilan edilmesi yönünde ‘ültimatom’ talebinde bulunduğu” belirtildi. Bu ülkelerin seçim şartına, muhalefet lideri Juan Guaido’nun yeni devlet başkanı olarak tanınması tehdidinin eşlik ettiği belirtilen açıklamada, “Venezuela’daki olaylar giderek daha endişe verici hale geliyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Egemen bir devletin iç işlerine alaycı, açık müdahale devam ediyor. Bu sona ermelidir” denildi ve “Bütün bunların arkasında Washington’ın desteği açıkça görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

‘DARBE’ SUÇLAMASI

Venezuela’daki krizinin görüşüldüğü dünkü oturumda söz alan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da, ABD ve müttefiklerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladı.

‘FİTİLİ TRUMP ATEŞLEDİ’

Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askerler için hazırladıkları af yasasını, tertip edecekleri açık hava toplantılarında Caracaslılara soracaklarını duyurdu. Başkentin Chacao semtindeki Bolivar Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Guaido, burada yaptığı konuşmada, Maduro görevi bırakana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında olduğunu bildirmişti. Bununla birlikte Amerikan New York Times gazetesi, Venezuela ordusunda çok sayıda muhalif subayın Peru, Kolombiya gibi ülkelerde geri dönmek üzere askeri kamplar kurduklarını, ABD ile de temasta olduklarını yazdı. Gazete, ülke içinde de pek çok askerin hoşnutsuz olduğunu ilave etti.

RUSYA’DAN ‘PARALI ASKER YOLLANDI’ İDDİASINA RET

Rusya’nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, dün Rus Sputnik’e verdiği demecinde Venezuela’da bir grup Rus özel sözleşmeli askerin bulunduğu şeklindeki Reuters haberinin doğru olmadığını söyledi. Reuters isimlerini vermediği bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, sayıları 400’ü bulan Rus “Wagner” şirketinin özel sözleşmeli askerlerinin Devlet Başkanı Maduro’nun güvenliğini sağlamak için bu ülkeye gönderildiğini ileri sürmüştü.

EKONOMİSİ ALARM VERİYOR

Anadolu Ajansı’nın analizine göre ülkenin 2014’ten itibaren derin bir krize doğru sürüklenmesinin altında ekonominin ağırlıklı olarak ham petrol ihracatına dayanması, petrol fiyatlarının düşüşü ile ülke gelirinin darbe alması ve ABD’nin yönetim karşıtı tavır almasının yatırımcı üzerinde oluşturduğu negatif algı bulunuyor.

30.5 milyon nüfuslu Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip. Ülke ekonomisinin yüzde 90’dan fazlası petrole dayanıyor. İthalata dayalı günlük ürünlerin fiyatlarındaki artış ve para birimindeki sert değer kayıpları halkın alım gücünü azaltırken, enflasyonun da yüzde 1 milyonun üzerine çıkmasına neden oldu.

Enflasyonun artış hızının “aşırı” yüksek olması nedeniyle herhangi bir ürünün mevcut fiyatı, yaklaşık 19 gün sonra iki katına çıkıyor.

Ülke yönetimi, geçen yılın ağustos ayında, sert değer kayıpları yaşayan para biriminden 5 sıfır attı.

Venezuela’da işsizlik de yıllar içerisinde artış kaydetti. 2013 yılında yüzde 7.3 olan işsizlik, 2016’da yüzde 20.6’ya, 2017’de yüzde 27.1’e ve geçen yıl yüzde 34.3’e yükseldi.