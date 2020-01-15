Avrupa’dan Tahran karşıtı hamle

Nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer alan İngiltere, Almanya ve Fransa, Tahran’ın belgenin şartlarına uymamakta ısrar etmesi üzerine ihtilafların halli mekanizmasını devreye soktu. Sürecin yaklaşık bir ayda tamamlanması öngörülüyor. İran’ın 2015’te imzalanan anlaşmaya uymamasına yönelik olarak Avrupa’dan gelen ilk somut tepki olan bu adım olası yaptırımların önünü açma potansiyeli taşıyor. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, İran’ın eylemleri karşısında başka seçenek kalmadığı için bu yola gidildiği vurgulandı.

Söz konusu gelişme üzerine İran “yapıcı olmayan bu adıma karşı sert ve kararlı bir yanıt verileceği” açıklamasını yaptı. Rusya’dan da “düşüncesiz adımlar yeni bir gerginliğe neden olur” uyarısı geldi.