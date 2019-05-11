Avrupa’dan seçimleri izleme talebi
AVRUPA Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 23 Haziran’da yenilenmesi kararlaştırılan İstanbul’daki seçimleri izlemek için gözlemci heyeti göndermek istiyor.
Kongre Başkanı Anders Knape, bu yöndeki talebini Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener’e resmi bir mektupla iletti. Kongrenin talebi, gözlem heyetinin otomatik olarak seçimi izleyeceği anlamına gelmiyor. Heyet gönderilebilmesi için Türkiye’nin resmi davette bulunması gerekiyor. 31 Mart seçimlerinin kongre tarafından izlenmesine yeşil ışık yakan Türkiye, 23 Haziran’daki seçimlere heyet gönderilmesine de karşı değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz kongreyi tüm yerel seçimlerde seçimleri gözlemlemeleri için davet ettik, ediyoruz, yine edeceğiz” demişti.
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