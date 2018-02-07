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    Avrupa’daki Türkleri bilinçlendiriyoruz

    Oktay ENSARİ - Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, DHA
    07.02.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun yurt dışındaki 6 milyon Türk vatandaşını da hak arama konusunda bilinçlendiklerini ifade etti.

    KAMU Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ve kurum denetçileri, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın da katılımıyla, bir otelde kurumu tanıtım toplantısı düzenledi. Malkoç, 5 yıl önce kurulan kuruma bugüne kadar 45 binin üzerinde şikayet geldiğini, bunlardan 17 bin 200’nün 2017 yılında oluştuğuna dikkati çekti. Vatandaşların, STK’ların yaptığı şikayetleri rapora dönüştürdüklerini, dünyada genel adı ombudsmanlık olarak bilinen Kamu denetçiliğini halkın avukatlığı olarak yerine getirdiklerini söyleyen Malkoç, ”Diğer ülkelerle yarışmamız için kalitenin artması, denetime bağlıdır. Osmanlı döneminde uygulanan ombudsmanlık, bize 300 yıl sonra geri döndü. Gelen şikayetler genelde kamu personelinin uygulamaları, mahalli idareler ve SGK’dan kaynaklı. Örneğin Kayseri’de geçtiğimiz yıl yapılan 33 başvuru, mali konularla ilgili. Biz dostane çözümden yanayız. Kesinlikle, idarenin hasmı değiliz” dedi.

    AVRUPA’DA IRKÇILIK ARTTI
    Avrupa’da yaşayan 6 milyon Türk vatandaşını haklarını arama konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Malkoç, şöyle dedi:
    ”Maalesef Avrupa’da ırkçılık giderek artıyor ve vatandaşlarımıza akıl almaz uygulamalar, baskılar yapılıyor. Avrupa ne yazık ki seçimler nedeniyle ırkçılara göz yumuyor. Yurt dışındaki Türk vatandaşların hakları konusunda bilinçlendirme çalışmasına Avusturya’dan başladık. Vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerdeki ombudsmanlara başvurması gerekir. Onlara örnek dilekçeler verip, şikayette bulunmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla sekiz ülkede daha bilinçlendirme toplantısı yapacağız.”

    Etiketler: Şeref Malkoç , Avrupa'dan haberler , HABER
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