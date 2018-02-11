Avrupa’daki Balıkesirliler’e yeni başkan

ALMANYA Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (BAL-DER) farklı dönemlerde başkanlık yapan Kemal Kanıkurumaz ile Önder Bulaşma başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Yaptıkları kısa konuşmalarda başkan adayları projelerini üyelerle paylaştı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Kemal Kanıkurumaz, Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu ise Celal Onart, Rafet Gümüş, Lokman Aksoy, Yalçın Aşçı, Elmas Onart, Ferhat Orta, Ramazan İkiz, Nilgün Çıtal, Süleyman Avcı, Emin Kuşçu, Ali Köyden, Mustafa Gümüş, Ahmet Kanıkurumaz, Ali ve Fatma Ergin, Bedriye Semercioğlu ve Nedim Dağtekin’den oluştu.





Yeni başkan Kanıkurumaz, “Almanya Balıkesirliler Derneği’nin yaptığı sosyal ve kültürel çalışmaları çıtayı yükselterek sürdüreceğiz. Bu çalışmalarda üyelerimizin bizi yalnız bırakmamasını istiyorum“ dedi.