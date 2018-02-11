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    Avrupa’daki Balıkesirliler’e yeni başkan

    İbrahim ERGÜL / DUISBURG
    11.02.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 7. Olağan Genel Kongresi’nde yeni yöneticiler belirlendi. Duisburg şehrinde yapılan genel kurulda iki aday yarıştı ve Kemal Kanıkurumaz başkanlığa getirildi.

    ALMANYA Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (BAL-DER) farklı dönemlerde başkanlık yapan Kemal Kanıkurumaz ile Önder Bulaşma başkanlık için adaylıklarını açıkladı. Yaptıkları kısa konuşmalarda başkan adayları projelerini üyelerle paylaştı. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Kemal Kanıkurumaz, Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına seçildi.

    Avrupa’daki Balıkesirliler’e yeni başkan

    Yönetim kurulu ise Celal Onart, Rafet Gümüş, Lokman Aksoy, Yalçın Aşçı, Elmas Onart, Ferhat Orta, Ramazan İkiz, Nilgün Çıtal, Süleyman Avcı, Emin Kuşçu, Ali Köyden, Mustafa Gümüş, Ahmet Kanıkurumaz, Ali ve Fatma Ergin, Bedriye Semercioğlu ve Nedim Dağtekin’den oluştu.

    Avrupa’daki Balıkesirliler’e yeni başkan

    Yeni başkan Kanıkurumaz, “Almanya Balıkesirliler Derneği’nin yaptığı sosyal ve kültürel çalışmaları çıtayı yükselterek sürdüreceğiz. Bu çalışmalarda üyelerimizin bizi yalnız bırakmamasını istiyorum“ dedi.

    Avrupa’daki Balıkesirliler’e yeni başkan

    Etiketler: Avrupa’daki Balıkesirliler’e yeni başkan , Kemal Kanıkurumaz , Avrupa'dan haberler
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