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    Avrupa’da üniversite sınavları başlıyor

    İHA
    31.01.2018 - 19:58 | Son Güncelleme:

    Batı Avrupa ülkelerinde yaşayanlar için önemli bir fırsat olarak sunulan Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıtlı öğrenciler, 3-4 Şubat günleri güz dönemi sınavına girecek.

    AVRUPA’da Viyana, Berlin, Paris, Brüksel, Bern, Lahey, Londra’nın yanı sıra Almanya’da Köln, Münih, Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt gibi 12 merkezde yapılacak sınavlara yaklaşık beş bin öğrencinin katılması bekleniyor. Sınav tarihinde Türkiye’de olan Avrupalı öğrencilere özel Eskişehir’de açılan sınav merkezi de hafta sonu hizmet verecek.
    Sınavlar eğitim ataşe ve müşavirlerinin gözetiminde, cumartesi ve pazar olmak üzere iki gün ve dört oturumda yapılacak. Hafta sonu yapılacak sınavların her oturumda kapı girişleri, kat geçişleri evrak taşıma, güvenlik ve sınıflarda olmak üzere yaklaşık 250 gözetmen görev yapacak.
    Sınavı sonuçları 10 gün içinde açıklanacak. Sınavların tamamlanmasının ardından Mart ayı içinde, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başlatılacak. Bahar dönemi ara sınavları ise Mayıs ayında yapılacak.

    Etiketler: Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları , Avrupa'dan haberler , HABER , haberler
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