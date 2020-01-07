Avrupa’da krizi yatıştırma telaşı

İRANLI General Süleymani’nin Trump’ın emriyle öldürülmesinin ardından Avrupa arada kaldı. Avrupa’da, bir yandan gerginliğin daha da tırmanmasını engelleme diğer yandan da İran’ı nükleer anlaşma konusunda masada tutma amaçlı yoğun bir diplomasi trafiği devreye sokuldu. Avrupa Birliği itidal çağrılarını sıklaştırırken NATO, durum değerlendirmesi yapmak için daimi temsilciler düzeyinde toplandı. ABD’nin müttefikleri bilgilendirdiği toplantıdan yeni bir çatışmanın kimsenin yararına olmayacağı ve gerilimin düşürülmesi gerektiği mesajı çıktı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ortak tutum belirlenmesi için üye ülke başkentleriyle ve ilgili uluslararası aktörlerle temasa geçerken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ortak açıklama yaptı. İran’ın bölgede oynadığı olumsuz rolden ciddi endişe duyulduğunun belirtildiği açıklamada odağa, mevcut gerilimin acilen düşürülmesine ihtiyaç olduğu vurgusu yerleştirildi. Tüm taraflara azami itidal ve sorumlu davranma çağrısı yapılan açıklamada, özellikle İran’dan şiddet eyleminden kaçınması ve 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya uyması istendi. Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere cumartesi Moskova’ya gidiyor. Borrell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i Brüksel’e davet etti, henüz yanıt alamadı. AB dışişleri bakanları cuma günü İran konulu acil toplantı için bir araya gelecek.