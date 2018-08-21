Avrupa’da kızamık alarmı
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Suriye ve Afganistan’dan önemli sayıda mültecinin yasadışı yollardan giriş yaptığı Avrupa ülkelerinde kızamık vakalarının önemli oranda arttığını, son 6 ayda 41 kişinin kızamıktan can verdiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ), Avrupa’dan on yıllar önce kökü kazınan kızamık hastalığıyla ilgili endişe verici bir açıklama geldi.
DSÖ, Avrupa ülkelerinin toplamında bu yılın ilk 6 ayında 41 binden fazla kişinin kızamığa yakalandığını, bunlardan 37’sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açıklamaya göre yaşlı kıtada kızamığa yakalananların sayısı 2016’da 5 bin 273’ken 2017’de ciddi oranda artarak 23 bin 927’ye ulaştı.
Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Rusya’da bu yıl içinde binden fazla kişi kızamığa yakalandı ve bu ülkelerin her birinde kızamığa bağlı nedenlerden ölümler görüldü. Kızamıktan yaşamını yitirenlerin en fazla olduğu ülke ise 14 kişinin öldüğü Sırbistan.
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