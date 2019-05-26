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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.05.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Avrupa'da 21 ülke sandık başında

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Avrupa'da 21 ülke sandık başında

Avrupa Birliği (AB) genelinde bugün 21 üye ülke, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidiyor.

Birçok üye ülkede oy verme işlemleri yerel saatlerle 08.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.   23 Mayıs'ta İngiltere ve Hollanda'da, 24 Mayıs'ta Çekya ve İrlanda'da ve 25 Mayıs'ta Slovakya, Malta ve Letonya'da başlayan AP seçimleri için oy verme süreci, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GRRY), Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'da vatandaşların sandık başına gitmesiyle son bulacak.     

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre düzenlenen seçimlere, Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduranlar katılabiliyor. Diğer 26 ülkede ise seçimlere katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda. Ulusal hukuk kurallarına göre Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg ve GKRY, AP seçimlerine katılımı zorunlu tutuyor.     

BELÇİKA'DA FEDERAL VE BÖLGE SEÇİMLERİ     

Belçika'da AP seçimlerinin yanı sıra 5 yılda bir düzenlenen federal ve bölgesel parlamento seçimleri, 18 yaşını doldurmuş 8 milyon civarında seçmenin katılımıyla bugün yapılıyor.     

İki kanatlı Belçika Federal Parlamentosu, Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Federal düzeydeki seçimlerde 150 üyeli Temsilciler Meclisi üyeleri belirlenecek. Seçimlere federal ve bölgesel düzeyde 30 civarında Türk aday katılıyor.     

YUNANİSTAN VE İSPANYA'DA YEREL SEÇİMLER     

Yunanistan’da da halk bugün AP seçimlerinin yanı sıra yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başında olacak.     

Toplam 13 eyalet ve 325 belediye başkanının belirleneceği seçimler iki turda düzenlenecek. Bugün en çok oyu alan iki aday 2 Haziran’da tekrar yarışacak. Yarışı önde bitiren belediye başkanı adayları ise 1 Eylül’de 5 yıl sürecek görevlerini devralacak.  9 milyonun üzerinde seçmen 39 bin sandıkta oylarını kullanarak eyalet ve belediye başkanlıkları için yarışacak 7 bin 668 aday arasından seçim yapacak. Seçmenler ayrıca il meclislerini ve mahalli kurulları da belirleyecek.     

Türk azınlığın yoğun yaşadığı Gümülcine ve İskeçe illerinde 3 Türk belediye başkanı seçilmesi bekleniyor.     

İspanya'da ise ülkedeki 17 özerk yönetim parlamentosundan 12'sinde (Aragon, Asturias, Balear Adaları, Kanarya Adaları, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Rioja) ve toplam 8 bin 131 belediyede yerel seçimler yapılıyor.     

ALMANYA'DA EYALET SEÇİMİ     

Almanya'da Bremen'de ise eyalet meclisi seçimleri yapılıyor. Kamuoyu anketleri, eyalet seçimlerinde iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Partinin oylarının düşeceğini gösteriyor.     

Bremen eyalet seçimlerinde Türk kökenli adaylar da meclis üyesi olmak için yarışıyorlar.     

ROMANYA'DA REFERANDUM     

AP seçimleri ile aynı gün Romanya'da da referandum düzenleniyor. Referandumda Romanya halkına, "Yolsuzluk suçu işleyenlere af getirilsin mi? Hükümet acil kararname ile yolsuzluk suçu işleyenleri affetsin mi?" soruları yöneltiliyor.     

AP SEÇİMLERİ     

AP seçimlerine yaklaşık 400 milyon AB vatandaşının katılma hakkı bulunuyor. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışıyor. Seçimlerde adaylar AP'deki 751 sandalye için yarışıyor.     

Her 5 yılda bir yapılan seçimlere 2014'te katılım yüzde 42 civarında kalmıştı.     

AB vatandaşları 23 Mayıs'tan bu yana İngiltere, Hollanda, Çekya, İrlanda, Slovakya, Malta ve Letonya'da sandık başına gitti.     

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.     

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